الحرارة المرتفعة تحجب احتفالات أهالي الوادي الجديد بشم النسيم.. صور

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، حالة من الترقب والحذر في احتفالات عيد شم النسيم، حيث فضل العديد من الأهالي البقاء في منازلهم لتجنب التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

درجة الحرارة تسجل 40 درجة مئوية

سجلت المحافظة اليوم درجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية، ما جعل أغلب أهالي الوادي الجديد، وخصوصاً في واحة الخارجة، يقررون الامتناع عن الخروج إلى الشوارع أو الحدائق العامة للاحتفال. وقد أثر هذا بشكل ملحوظ على أجواء الاحتفال بالعيد، حيث خلت الشوارع من المواطنين وتقلصت أعداد الزوار في الحدائق والمتنزهات.

إقبال محدود في بعض الأماكن

رغم الحرارة المرتفعة، إلا أن بعض الحدائق ومراكز الشباب والحقول شهدت إقبالاً محدوداً من المواطنين في ساعات النهار، لكن هذا لم يكن كافياً لتعويض غياب التفاعل الاجتماعي المعتاد في مثل هذا اليوم. وتوقع البعض أن يزداد الإقبال على الأماكن العامة في ساعات الليل عندما تنخفض درجات الحرارة.

توجيهات المحافظ لرفع درجة الاستعداد

من جانبه، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أنحاء المحافظة لضمان سير الاحتفالات في جو من الأمن والاستقرار. وأكد على جاهزية مختلف الأجهزة التنفيذية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة خلال فترة الأعياد.

متابعة مستمرة من غرفة العمليات

كما أكد المحافظ على استمرارية المتابعة من قبل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، والتي تتواصل مع الغرف الفرعية في المراكز الإدارية لضمان توفير جميع الخدمات للمتنزهين والمحتفلين بالعيد.

الوضع العام في الوادي الجديد

رغم الظروف الجوية غير المواتية، يظل شبح التغيرات المناخية يهدد الفعاليات والمناسبات العامة في الوادي الجديد، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستعدادات لضمان سلامة المواطنين في الأعياد القادمة.

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (1)

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (2)

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (3)

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (4)

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (5)

حدائق الوادي الجديد خالية من الاهالي بسبب الحرارة (6)