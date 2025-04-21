ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 6 أشخاص بينهم شخصين من دولة أجنبية، في محافظة الفيوم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ‏ملاكي بالمواجهة، وذلك علي طريق "محمية وادي الريان" بدائرة مركز يوسف الصديق، وجري نقل المصابين إلي ‏مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكي على طريق محميه وادي الريان السياحي، ووجود مصابين. 

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم ثلاث سيارات ملاكي أثناء ذهابهم للاحتفال بشم النسيم بمحميه وادي الريان، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.


نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور عمرو عثمان، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين كل شخص حسب حالته.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق حوادث الطرق في الفيوم مستشفى ابشواي المركزي