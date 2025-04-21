إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بينهم شخصين من دولة أجنبية، في محافظة الفيوم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ‏ملاكي بالمواجهة، وذلك علي طريق "محمية وادي الريان" بدائرة مركز يوسف الصديق، وجري نقل المصابين إلي ‏مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكي على طريق محميه وادي الريان السياحي، ووجود مصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم ثلاث سيارات ملاكي أثناء ذهابهم للاحتفال بشم النسيم بمحميه وادي الريان، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور عمرو عثمان، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين كل شخص حسب حالته.