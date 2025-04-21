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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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ناشدت وزارة النقل  المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور  بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 سلامتك تهمنا

وذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل، تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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