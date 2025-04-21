"الشباب والرياضة" توافق على تغيير اسم نادي اتحاد سيناء إلى "الهلال"

أخطرت مديرية الشباب والرياضة نادي اتحاد سيناء، بتغيير اسمه ليصبح نادي الهلال، وذلك بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجمعية العمومية العادية للنادي.

تسليم القرار

وسلم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة القرار رقم 50 بتغير مسمى النادي، إلي رئيس مجلس الإدارة بالصالة المغطاة مساء امس وسط لاعبين مميزين من نادي الهلال، ومحبي النادي وسط أجواء احتفالية من خلال الحضور.

فاعليات لأبناء الحدود

كما تنفذ الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين" فاعليات برنامج أولمبياد المحافظات الحدودية والأنشطة المصاحبة بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " إدارة تنمية النشء".