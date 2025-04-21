رئيس مدينة يوسف الصديق تتابع أجواء الاحتفال لشم النسيم بوادي الريان والشلالات.. صور

قامت الدكتورة شرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بجولة تفقدية لمتابعة أجواء الاحتفال بشم النسيم، وذلك في إطار الاحتفال بشم النسيم..بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

رافقها أثناء الجولة أحمد عبدالرحمن سكرتير عام المركز وأحمد برديسي مدير إدارة السياحة بالمركز وأيمن الواحى مدير محمية وادى الريان وفريق العمل بمركز السيطرة بالمركز، بالتنسيق مع فريق إتحاد"بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة.

استقبال الزوار والسياح بالتهاني والورود للمناطق السياحية

وقامت رئيس المركز باستقبال الزوار والسياح بالتهاني والورود للمناطق السياحية بمركز ومدينه يوسف ترحيبًا بالزائرين.

المرور على بحيرة قارون وقرية تونس وشلالات وادى الريان

كما قامت بالمرور على الأماكن السياحية منها بحيرة قارون وقرية تونس وشلالات وادى الريان للوقوف على مدى جاهزية تلك المناطق السياحية لاستقبال الزائرين مع توافر عناصر الأمان وفرق الإنقاذ النهري والراحة التامة للزائرين.

وفي السياق نفسه تابعت رئيس المركز النظافة العامة للطرق والتأكد من توافر الخدمات التي تقدمها وحدة الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم في أسرع وقت.

أجواء الاحتفال بشم النسيم

جاء ذلك بعد المرور على قرية تونس وبحيرة قارون وشلالات وادى الريان، والحديث مع الزوار عن مدى توافر الخدمات ومدى رضاهم عن أجواء الاحتفال بشم النسيم.

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