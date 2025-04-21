ختام برنامج أولمبياد المحافظات الحدودية والأنشطة المصاحبة بشمال سيناء

تنفذ الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين" فعاليات برنامج أولمبياد المحافظات الحدودية والأنشطة المصاحبة بشمال سيناء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " ادارة تنمية النشء" بحضور الدكتوره يمني حبيب، والدكتور شريف مدبولي، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية،وفريق عمل إدارة تنمية النشء، بمشاركة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية،فريق الكشافة، والبيئة والمناخ، امام مقر إدارة العريش.

الفعاليات تحت رعاية وزير الشباب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

الفعاليات تتضمن انشطة بيئية

وأوضح "حسن عبد الوهاب" أن المعسكر يقام خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٣ ابريل الجاري تضمن الأنشطة البيئية ووتنظيف الشاطئ، كما شارك الطلائع الألعاب الترفيهية والترويحية، فى أجواء من الفرح بين الأطفال المشاركين، مؤكدًا أن إقامة معسكرات، تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة التعليمية الترفيهية التي تقدمها المديرية للنشء بشمال سيناء.