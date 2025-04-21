جامعة قناة السويس تختتم برنامجا تدريبيا لمكافحة الفساد

اختتم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في "مكافحة الفساد في المؤسسات"، والذي عُقد في الفترة من 13 وحتى 20 أبريل 2025، بمشاركة فاعلة من العاملين بالجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة المتواصل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

جاء البرنامج التدريبي برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية.

محاضرات متخصصة

استهدف البرنامج العاملين بالجامعة، وتناول عددًا من المحاضرات المتخصصة التي حاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من بينهم الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد شقيدف الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور عمرو محمد مصطفى المدرس بكلية التربية.

الإشراف الإداري

جاء البرنامج بإشراف تنفيذي من الأستاذة رجاء حاتم المدير الإداري لمركز تدريب العاملين كما تولت الأستاذة كريمة سليمان الإشراف الإداري، وتولت مهمة التنظيم الأستاذة نجلاء محمود والأستاذة دعاء الحمادي.

اتجاهات الإدارة الحديثة

وتناولت المحاضرات محاور عدة شملت: اتجاهات الإدارة الحديثة في مواجهة الفساد وتمكين ثقافة النزاهة والشفافية، ومنظومة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري كأحد مكونات منظومة الشفافية والنزاهة، وسيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منه، إلى جانب استعراض مكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات تنفيذها والرقابة عليها وتقييمها، فضلًا عن الإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور اللجان الوطنية التنسيقية في التوعية بمخاطر الفساد.