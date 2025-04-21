أسعار الدواجن في مصر مساء اليوم الإثنين

الإثنين 21/أبريل/2025 - 05:56 م

شهدت أسعار الدواجن في مصر انخفاض ملحوظ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، خاصة أسعار الفراخ البيضاء، وفقا لبيانات بورصة الدواجن وتجار الجملة.

وسنعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار أنواع الدواجن المختلفة في كل من المزرعة ومنافذ البيع للمستهلك.





أسعار الفراخ البيضاء



انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات، مسجلا 71 جنيها مقارنة بـ 74 جنيها في الأيام السابقة.

أما في محال بيع الدواجن فقد بلغ السعر 81 جنيها للكيلو.





أسعار الفراخ الساسو



سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن 78 جنيها، بينما بلغ سعره في محال بيع الدواجن 88 جنيها للكيلو.





أسعار الفراخ الأمهات



انخفض سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن إلى 67 جنيها، وسجل 77 جنيها.





أسعار الفراخ البلدي



سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 110 جنيهات، بينما بلغ 120 جنيها في محال بيع الدواجن.

