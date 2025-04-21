محافظ الدقهلية: سعيد بتوافد الأهالى إلى الحدائق للاحتفال بشم النسيم

أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته بتوافد أهالي وأبناء الدقهلية لقضاء عيد شم النسيم بحديقة شجرة الدر بالمنصورة وفي مختلف الحدائق والميادين.

توافد المواطنين على الحدائق في الدقهلية لقضاء شم النسيم وأعياد الربيع:

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة اتخذت درجات الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال شم النسيم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات التنفيذية، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للمواطنين.

توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية بشأن تجهيز الحدائق والمتنزهات:

وأشار اللواء طارق مرزوق، إلى توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات نظافة مكثفة داخل المدن وعلى الطرق العامة المؤدية إلى المتنزهات والحدائق، مع متابعة أعمال الصيانة والتهذيب للمسطحات الخضراء وأماكن الجلوس استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال أيام الاحتفال بشم النسيم، وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمني بمحيط الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، وتعزيز الحملات المرورية لضبط الحركة وتأمين الطرق، إلى جانب تفعيل غرف العمليات بالمحافظة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، واستعداد قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

سكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية يتفقد حديقة شجرة الدر بالمنصورة:

وفي السياق ذاته كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة سير العمل في حديقة شجرة الدر بالمنصورة، والوقوف على مستوى النظافة العامة فيها، ومستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من توفير جميع احتياجات المواطنين والمترددين على الحديقة، والتأكيد من نظافة المكان، وسلامة الأغذية المعروضة، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين في فضاء احتياجاتهم وتمتعهم بقضاء عيد شم نسيم سعيد.

وتابع السكرتير المساعد سير العمل في حديقة شجرة الدر والتقى بالمواطنين وأكد على حسن سير أعمال الاحتفالات بشم النسيم داخل الحديقة وأن المواطنين يتوافدون بكثافة على الحديقة ويقضون أوقات طيبة مع أسرهم وذويهم.

توافد المواطنين على الحدائق فى الدقهلية لقضاء شم النسيم

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