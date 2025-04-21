بعد تداول فيديو الوافعة.. ضبط فتاتين قاما بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

فحص فيديو قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق

في إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.