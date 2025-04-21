انطلاق فعاليات الأنشطة الشاطئية للنشء بالعريش احتفالًا بتحرير سيناء وشم النسيم

انطلقت الفعاليات الشاطئية بحضور ما يزيد عن 500 مشارك من أبناء شمال سيناء، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم وتنمية قدرات النشء في المناطق الحدودية، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم، بمدينة العريش، وسط مشاركة واسعة وحماس لافت من النشء.

رعاية وزير الشباب والرياضة

نفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمشاركة فاعلة من الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، الذي أشرف على تنظيم مجموعة متميزة من البطولات والأنشطة الترفيهية، التي جمعت بين الترفيه والتثقيف، وعكست الطاقات الإبداعية لدى النشء.

تحقيق التنمية الشاملة للنشء

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إقامة مثل هذه الفعاليات في المحافظات الحدودية، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة للنشء والشباب، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال أنشطة تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه. مشيرًا إلى أن الاهتمام بأبناء سيناء يمثل أولوية دائمة لدى الدولة، وركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومؤهل يسهم في دفع عجلة التنمية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على خلق بيئة محفزة في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ برامج نوعية، ومبادرات مبتكرة تضمن مشاركة جميع الفئات العمرية، مع التركيز على أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وتضمنت الفاعليات التي تستمر ٤ ايام عروضا استعراضية، ومسابقات جماعية، وأنشطة تفاعلية، إلى جانب فقرات فنية وترفيهية أضفت أجواء من البهجة والتفاعل، وسط إشادة من الأهالي والقائمين على البرنامج، بما تم تقديمه من دعم وتنظيم ومشاركة مجتمعية فعّالة بالإضافة ال التوعية البيئة وتنظيف الشواطيء والأنشطة الكشفية لنشر الفكر الكشفي والعمل التطوعي

وتعد هذه الفعاليات ترجمة عملية لاهتمام القيادة السياسية بدمج النشء والشباب في العملية التنموية، وتوفير مساحات للتعبير عن مواهبهم، وتوسيع مداركهم من خلال أنشطة ترفيهية هادفة، تسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التفاعل مع تحديات العصر.