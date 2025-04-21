أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم الإثنين.. بشرى للمواطنين

الإثنين 21/أبريل/2025 - 05:13 م

شهدت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في مصر استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، مع بعض الاختلافات في الأسعار بين أنواع اللحوم المختلفة ومنافذ البيع.

وسنتناول عرض تفصيلًا لأسعار اللحوم المختلفة في السوق المصري.



أسعار اللحوم البلدي:





سجلت أسعار اللحوم البلدي المختلفة المستويات التالية



الضأن: 440 جنيهًا للكيلو.



عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو.



المفروم: بين 330 و460 جنيهًا للكيلو.



البتلو: بين 350 و445 جنيهًا للكيلو.



الكبدة: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحوم المستوردة:



أما أسعار بعض أنواع اللحوم المستوردة، فقد سجلت المستويات التالية:



اللحم الجملي: بين 270 و300 جنيهًا للكيلو.



الكندوز: 430 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحوم في منافذ:



لاحظت بعض التباينات في أسعار اللحوم ضمن منافذ البيع.



اللحم (شيش طاووق): 300 جنيهًا للكيلو.



الموزة: 295 جنيهًا للكيلو.



عرق الفلتو: 350 جنيهًا للكيلو.



اللحم البقري: 280 جنيهًا للكيلو.



البفتيك والاستيك: 325 جنيهًا للكيلو.



الكبدة الطازجة: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.





