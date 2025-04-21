منتخب مصر للشباب فى معسكر مغلق استعدادا لكأس أفريقيا قبل ضربة البداية أمام جنوب أفريقيا

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، في معسكر مغلق في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة، مصر ٢٠٢٥ التي تقام من ٢٧ أبريل إلى ١٨ مايو، حيث ستتنافس المنتخبات على حجز مكان في كأس العالم تحت ٢٠ سنة ٢٠٢٥، في الشيلي، والتي ستنطلق في سبتمبر.

سيكون لأفريقيا ٤ ممثلين في تلك النهائيات، مما يمنح المنتخبات الـ١٣ المتأهلة حافزًا كبيرًا خلال المنافسات. وأعلن أسامة نبيه المدير الفني، قائمة الفراعنة قبل انطلاق البطولة.

قائمة منتخب مصر

جاءت قائمة منتخب مصر للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر شعبان - أحمد محمد وهب - أحمد أيمن منشاوي.

خط الدفاع: يوسف سيد عبدالحفيظ - محمد سمير عبدالوهاب - أحمد محمد عابدين - عبدالله فؤاد بوستنجي - محمد جمال إبراهيم - محمود لبيب راتب - مؤمن شريف عبدالعزيز - مهاب سامي محمد.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد محمد - سيف الدين عصام سفاجا - محمد عاطف عبدالسلام - محمد عبدالله علي - عمر أسامة حسن - أحمد أبو الفتح شرف - عمرو خالد بيبو - عمر خضر إسماعيل - محمد رأفت عبدالعظيم.

خط الهجوم: مهند محمد أحمد - عمر محمد فتحي - محمد هيم محمد - محمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ عاما، التي تستضيفها مصر عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

مباراة الافتتاح

ويلتقي منتخب مصر في مباراة الافتتاح أمام جنوب أفريقيا ٢٧ أبريل المقبل علي استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف لقاء الافتتاح .

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

تاريخ كأس أمم أفريقي

ويعود تاريخ كأس أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة، إلى ٤٦ عامًا، حيث بدأت كمسابقة خروج المغلوب لتحديد المتأهلين لكأس العالم للشباب ١٩٧٩ التي أقيمت في اليابان.

شهدت النسخة الأولى مشاركة ١١ منتخبا، وتوجت بها الجزائر بعد فوزها على غينيا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، عقب تعادل إجمالي ٤-٤.

أقيمت أول ٦ نسخ بنظام خروج المغلوب، قبل أن تقام أول بطولة بنظام المجموعات في مصر عام ١٩٩١ بمشاركة ٦ منتخبات. وبلغت كوت ديفوار والبلد المضيف مصر النهائي، حيث فاز "الفراعنة" بنتيجة ٢-١.

تُقام النهائيات منذ ذلك الحين كل عامين، واستضافتها بلدان عديدة عبر القارة منها موريشيوس (١٩٩٣)، بنين (٢٠٠٥)، زامبيا (٢٠١٧) وموريتانيا (٢٠٢١).

وتُعد نيجيريا البلد الأكثر نجاحًا في النهائيات، حيث حققت اللقب ٧ مرات (منها ثلاثة منذ تطبيق نظام البطولة الموحدة).

(١٩٨٣، ١٩٨٥، ١٩٨٧، ١٩٨٩، ٢٠٠٥، ٢٠١١، ٢٠١٥)

حققت غانا (١٩٩٣، ١٩٩٩، ٢٠٠٩، ٢٠٢١) ومصر (١٩٨١، ١٩٩١، ٢٠٠٣، ٢٠١٣) اللقب ٤ مرات لكل منهما، ولم يتمكن أي منتخب آخر من تحقيقه أكثر من مرة.

توجد من بين المنتخبات الأخرى التي توجت باللقب مرة واحدة، كل من الجزائر (١٩٧٩)، الكاميرون (١٩٩٥)، المغرب (١٩٩٧)، أنغولا (٢٠٠١)، الكونغو (٢٠٠٧)، زامبيا (٢٠١٧)، مالي (٢٠١٩) والسنغال (٢٠٢٣).

أكثر المشاركين في النهائيات

عند إقامة نسخة ٢٠٢٥ في مصر ستكون نيجيريا ومصر قد شاركتا في ١٩ بطولة لكل منهما.

شاركت الكاميرون في ١٦ نسخة، متفوقة ببطولة واحدة على غانا، التي تأتي في المركز الرابع في القائمة.

ستشهد نسخة ٢٠٢٥ مشاركة منتخبين لأول مرة، هما سيراليون وكينيا، بينما ستخوض تنزانيا مشاركتها الثانية بعد أن تأهلت لأول مرة عام ٢٠٢١.

بعض الأسماء البارزة

مر العديد من كبار اللاعبين الحاليين عبر كأس أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة، مثل مهاجما الدوري الإنجليزي الممتاز، تايوو أونيي (نوتنغهام فورست ونيجيريا) وباتسون داكا (ليستر سيتي وزامبيا)، ولاعبا خط وسط الدوري الفرنسي كريبين دياتا (موناكو والسنغال) ولامين كامارا (موناكو والسنغال) الذي شاركوا في النسخ الأخيرة.

ضمت النهائيات في النسخ السابقة، نجومًا مثل بافور جيان (غانا)، عماد متعب (مصر)، يايا توريه (كوت ديفوار) وبيني مكارثي (جنوب أفريقيا).