البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة ويهنئهم بعيد القيامة المجيد

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً مع رهبان عدد من الأديرة القبطية، اليوم الاثنين، حيث هنأهم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وألقى قداسته كلمة روحية حملت عنوان "ماذا أعطتنا القيامة" حيث تناول أربع عطايا للقيامة، وهي:

قام ليملك علينا: قيامة المسيح تجسد انتصارًا على الموت والشر، مما يمنحنا الأمل في ملكوت الله.

قام ليقيمنا: قيامة المسيح هي دعوة لنا جميعًا للقيامة الروحية، والتجديد في حياتنا.

قام ليمنحنا الحياة الأبدية: وعد الله للمؤمنين بأن الحياة لا تنتهي بالموت، بل تواصل في المجد الأبدي.

قام لكي نملك معه: الدعوة للمشاركة في ملكوت الله، والاستمرار في النضوج الروحي للوصول إلى النعمة الإلهية.

أهمية الحياة الرهبانية

كما تطرق قداسته إلى أهمية الحياة الرهبانية ودورها في تعزيز الحياة الروحية والالتزام بتعاليم الكنيسة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالصلاة المستمرة والعمل الجاد من أجل خدمة الكنيسة والمجتمع.

اللقاءات الروحية المستمرة

ويعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة من اللقاءات الروحية التي يعقدها قداسة البابا مع رهبان الأديرة، لتعميق الروحانية وتعزيز الروابط بين رهبان الكنيسة.