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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: يجب خفض أسعار الفائدة أكثر.. والتضخم يكاد يكون منعدما

ترامب
ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب خفض أسعار الفائدة أكثر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح، أنّ التضخم يكاد يكون منعدما، متابعا: "نلمس انخفاضا كبيرا في تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية".
وحذر الرئيس الأمريكي من تباطؤ نمو الاقتصاد ما لم يخفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
ولفت، إلى أنّ أوروبا خفضت أسعار الفائدة 7 مرات، معتبرًا، أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متأخر جدا.

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