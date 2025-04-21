أسعار مواد البناء منتصف تعاملات اليوم الإثنين.. الحديد وصل كام؟

الإثنين 21/أبريل/2025 - 05:03 م

شهدت أسعار مواد البناء الرئيسية في مصر، حديد التسليح والأسمنت، ارتفاع جديد اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، مما يزيد من أعباء تكاليف الإنشاءات والبناء على المواطنين والشركات.

هذا الارتفاع يأتي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، وسنتناول في هذا التقرير تفاصيل هذه الزيادة

أسعار الحديد

حديد بشاي: 41،000 جنيه للطن.

حديد المصريين: 41،000 جنيه للطن.

حديد الكومي: 38،000 جنيه للطن.

حديد العشري: 37،500 جنيه للطن.

مصر ستيل: 38،000 جنيه للطن.

بيانكو: 38،000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر

حديد العتال: 39،000 جنيه للطن.

حديد المعادي: 38،000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39،000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 41،000 جنيه للطن.

حديد عطية: 38،500 جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة بداية من 42،000 جنيه.

وتزيد أسعار الحديد للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.

أسعار الأسمنت

سعر طن الأسمنت الرمادي 3304 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 303 جنيهات.

بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي 3،640 حنيهًا.

وصل متوسط سعر طن أسمنت السويس 3،430 جنيهًا.

سجل متوسط سعر طن أسمنت حلوان 3،400 جنيه.

بلغ متوسط سعر طن أسمنت المخصوص 3،410 جنيه.

وصل متوسط سعر طن أسمنت التعمير 3،350 جنيه

سجل متوسط سعر طن أسمنت المعلم 3،350 جنيه.

اقترب متوسط سعر طن أسمنت السهم 3،390 جنيه.

سجل متوسط سعر طن أسمنت الفهد 3،340 جنيه.

بلغ متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل 3،350 جنيه.

اقترب متوسط سعر طن أسمنت مصر بني سويف 3،395 جنيه.