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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلتقي المطارنة والأساقفة على مائدة إفطار شم النسيم في دير السريان

دير السريان يستضيف
دير السريان يستضيف مائدة إفطار شم النسيم
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استضاف دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، صباح اليوم، مائدة الإفطار السنوية بمناسبة شم النسيم، التي جمعت البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعدد من الآباء المطارنة والأساقفة.
فرصة لتجديد الروابط الأخوية بين الأساقفة والمطارنة

وفي بداية اللقاء، ألقى البابا تواضروس الثاني، كلمة روحية، تطرق خلالها إلى معاني القيامة وأبعادها الروحية في حياة المؤمنين، مشيرًا إلى أهمية وحدة الكنيسة في هذا الموسم المبارك، مؤكدًا أن مائدة الإفطار تعد فرصة لتبادل التهاني والبركات بين الأساقفة، وأنها تمثل لحظة تجديد للعلاقات الأخوية داخل الكنيسة، وتوثيق الروابط الروحية بين قياداتها.

يُذكر أن، هذا اللقاء يعد من التقاليد السنوية لقداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس في هذا الوقت من العام، حيث يجتمعون للاحتفال بشم النسيم وتعميق الروابط الروحية والكنسية.

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دير السيدة العذراء السريان وادي النطرون شم النسيم البابا تواضروس الثاني