محافظ الدقهلية يتفقد الممشى السياحي ويتابع أعمال تطوير الأتوبيس النهري ومكتبة مصر

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عصر اليوم أعمال التطوير الجارية بكافتيريا مكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة ورفع كفاءة المسرح الروماني، وأعمال التشطيبات النهائية التي تقوم بها الشركة المنفذة.

محافظ الدقهلية يتفقد المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة:

وأعرب المحافظ عن سعادته بزيادة المساحات الخضراء بالمسرح الروماني والكافتيريا، وزيادة معدل الإضاءة، وإعادة توزيع وتنسيق الأشجار بحديقة المسرح، ودهان أسوار المكتبة، وتلميع"جلي وصقل" رخام المسرح الروماني، ورفع كفاءة المسرح بشكل عام، وأكد عليهم بسرعة الانتهاء في أقرب وقت.

للمرة الثالثة خلال يوم.. محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة السياحي:

كما تفقد محافظ الدقهلية ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل للمره الثالثة عقب تفقده له مساء امس وصباح اليوم.

ووجه محافظ الدقهلية بالحفاظ على سلات جمع القمامة والمتابعة المستمرة لوجودها وكفاية إعدادها لاستيعاب المخلفات.

وكلف المحافظ، محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالصيانة المستمرة لكشافات وأعمدة الإنارة، واستمرار الحفاظ على نظافة الممشى.

وشدد مرزوق على الالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين ومتابعة الحدائق بالشوارع بالري وتهذيب الأشجار ومنع وجود أي إشغالات.

محافظ الدقهلية يتفقد مرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري:

كما تفقد اللواء مرزوق محافظ الدقهلية، مرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، وأكد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال، وقال إنه يبحث مختلف الوسائل التي تسهل وتخلق سبل جديدة للنقل والمواصلات بين المدن وداخلها في سبيل الوصول لحل أزمة الزحام الموجودة في بعض الأماكن والمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى استخدام المواطنين له كوسيلة نقل ترفيهية.

جاء ذلك عقب جولة محافظ الدقهلية فى مدينة جمصة تفقد خلالها الشاطئ والكورنيش مستشفى جمصة المركزي ومنطقة تقسيم 15 مايو ومساكن منطقة الشيخ زايد.

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.32 PM (2)

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.39 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.38 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.37 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.36 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 4.07.32 PM