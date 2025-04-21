سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في إجازة شم النسيم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، عند مستوى 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك تزامن مع إجازة عيد شم النسيم. وقد سجل تباين طفيف بين أسعار بعض البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية



شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية استقرار نسبي، مع اختلافات طفيفة بينها. فقد سجلت البنوك التالية الأسعار الآتية:

سعر الدولار في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي - مصر: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر



بنك قطر الوطني: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.



بنك فيصل الإسلامي المصري: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: 51.10 جنيه للشراء، 51.20 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع.



يلاحظ استقرار سعر صرف الدولار في معظم البنوك، مع تباين طفيف لا يتجاوز بضعة قروش بين البنوك المختلفة. ويرجع هذا الاستقرار جزئي إلى إجازة عيد شم النسيم، التي قد تؤثر على حركة التعاملات في السوق.