بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بمشاجرة بسبب خلافات الري في البحيرة

شهدت قرية شبرا أوسيم التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، مشاجرة بالعصي بين عائلتين لخلافات علي ري أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متعددة، وتم نقل المصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بنشوب مشاجرة بقرية شبرا أوسيم بدائرة المركز ووجود مصابين، وبالإنتقال والفحص تبين لضباط مباحث المركز نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على رى أرص زراعية قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من " السعيد شحاتة محمد 65 عاما، فلاح ومحمد السعيد شحاته، وأحمد عادل عبد الستار، 26 عاما، أحمد السعيد شحاتة، 25 عاما، وراوية عبد الصبور على، 41 عاما، نورهان محمد محمود، 27 عاما، دينا محمد محمود، 25 عاما، سهام السيد سالم، 45 عاما، أحمد السيد فريج، 15 عاما، خالد على الشيخ، 23 عاما،

تم نقل المصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

حادث طريق العدالة بوادي النطرون

شهد طريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق الضبعة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وإصابة أخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من:- أسفر الحادث عن وفاة كل من:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص، وتم إيداعهم ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب محمد السيد مرسي جمعة، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر ومحضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.