«المؤسسة العلاجية» تعلن تعيين الدكتور هاني إمبابي مديرًا عامًا للشؤون الطبية والفنية

أعلنت المؤسسة العلاجية تعيين الدكتور هاني محمد إمبابي مديرًا عامًا للشؤون الطبية والفنية بديوان عام المؤسسة، خلفًا لموقعه السابق كمدير عام لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وذلك في إطار خطة دعم القيادات الطبية ذات الكفاءة والخبرة الإدارية الرفيعة.

وتقدم الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد سمير، المدير العام، بخالص التهاني للدكتور إمبابي، معربين عن ثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز جودة الخدمات الطبية بالمؤسسة.

من هو الدكتور هاني إمبابي؟

يعد الدكتور هاني إمبابي من أبرز الكفاءات الطبية في مجال جراحة الأطفال وحديثي الولادة، حيث يشغل درجة استشاري وزميل جراحة الأطفال، وحاصل على دكتوراه في الجراحة العامة للأطفال. ويتمتع بخبرة واسعة في إجراء الجراحات الدقيقة، خاصة جراحات العيوب الخلقية والمناظير.

محطات وإنجازات بارزة:

تولى إدارة مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ونجح في رفع كفاءة المستشفى طبيًا وإداريًا ، كما قاد تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، لتقديم خدمات متقدمة مجانًا للمرضى وإنشاء رعاية جراحة الاطفال بمستشفى الجمهورية التعليمي و انشاء قسم اورام الاطفال و كذلك امراض الدم بمستشفى الجمهورية التعليمي

كما عمل سيادته كمديرا للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية و مديرا للطوارئ بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إبان فترة كورونا.

أجرى وفريقه الطبي أكثر من 1200 عملية جراحية خلال أقل من عام، مما يعكس منظومة عمل فعّالة.

شارك في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رقبة طفلة ، في عملية معقدة أثارت اهتمام الوسط الطبي واجري العديد من الجراحات النادرة التي كان لها مردودا ملحوظا في الوسط الطبي و كذلك شارك و قام بالعديد من القوافل الطبية في كافة ربوع مصر

كما كان له دور فعّال في تنظيم فعاليات طبية وتدريبية، مثل مؤتمرات التغذية العلاجية والاقتصاد الصحي داخل المستشفيات و أسس دورات متخصصة لتركيب القسطرة المركزية الوريدية بالنقابة العامة للأطباء.



وتعكس هذه الخطوة توجه المؤسسة نحو ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من أجل تطوير الأداء العام بالمستشفيات التابعة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.