"عشوائيات مشاعر" رحلة في أعماق النفس البشرية للكاتبة يوستينا قديس

صدر حديثًا عن "كتبنا" للنشر الشخصي كتاب "عشوائيات مشاعر" للمؤلفة يوستينا قديس، والذي يقدم تحليلًا عميقًا للنفس البشرية بمشاعرها المتقلبة.

يعد هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة العربية، حيث يتناول مواضيع حيوية تهم كل شخص يسعى لفهم نفسه والآخرين بشكل أفضل.

الجوانب الشخصية

يبدأ الكتاب بالاعتراف بالنفس وبحقها، ثم يتدرج في مواضيع النضج والعلاقات، مع التركيز على الجوانب النفسية مثل تأثير المشاعر القديمة بعد الخبرات الحياتية، كما يناقش الكتاب تأثير الخذلان والتقدير على بناء الشخصية، ويقدم نصائح قيمة حول كيفية التعامل مع هذه المشاعر.

يتميز الكتاب بلغة بسيطة وأسلوب حوار، مما يجعل الأفكار أكثر قربًا وصدقًا. ويُؤكد الكتاب على أهمية الرفق بالنفس وتقدير الذات، ويقدم نصائح عملية حول كيفية تحقيق ذلك.

يوستينا قديس حاصلة على بكالوريوس تربية عام في العلوم البيولوجية والجيولوجية، وتعتبر هذا الكتاب أول إصدار معتمد لها. شاركت في الكتاب خبرتها في التعامل مع المشاعر واكتشاف النفس، وتأمل أن يساهم الكتاب في مساعدة القراء على فهم أنفسهم بشكل أفضل.