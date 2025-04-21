انطلاق "الماستر كورس الدولي" للكاراتيه التقليدي بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات الماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي، والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة الدكتور رامي المكاوي، ويستمر 3 أيام، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

يقام الماستر كورس على هامش فعاليات بطولة أفريقيا الرسمية وبطولة أفريقيا المفتوحة والتي تستضيفهما مصر نهاية الأسبوع الجاري.

قيادات الاتحاد الدولي للكاراتيه

ويحاضر في الماستر كورس نخبة من قيادات الاتحاد الدولي الكاراتيه التقليدي على رأسهم البرازيلي جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولي بجانب الإيطالي إيليجيو كونترلي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي والأرجنتيني جوستر جوميز عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولي والبرازيلي روي مارشال المدير المالي للاتحاد الدولي.

أهمية الماستر كورس

من جانبه أكد الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، على أهمية الماستر كورس والذي يحاضر فيه نخبة من قيادات اللعبة للتعريف بأحدث المستجدات في عالم الكاراتيه التقليدي سواء على المستوى الفني او المستوى الإداري.

وأضاف بأن تواجد هذه النخبة في مصر يعكس القيمة الكبيرة لمكانة مصر لدى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي بعدما أصبحت مصر احد اهم واقوى الدول في اللعبة على المستوى القاري والعالمي.