أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ في الأسواق العالمية والمحلية خلال الأيام الأخيرة، مسجلة مستويات قياسية جديدة. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفقا لتقرير آي صاغة.

سنستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذا الارتفاع، مع تحليل العوامل المؤثرة فيه، وتوقعات المستقبل.



ارتفاع أسعار الذهب محليا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بمقدار 90 جنيه خلال تعاملات يوم الاثنين، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4875 جنيها.

كما سجل عيار 24 5572 جنيها، وعيار 18 4179 جنيها، وعيار 14 3250 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 39000 جنيه.

وقد أشار سعيد إمبابي خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.



الارتفاع على مستوى الأوقية



سجلت أوقية الذهب ارتفاع بقيمة 78 دولار، لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 3405 دولار.

وقد ارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي، وبمقدار 120 جنيها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4800 جنيه. أما الأوقية فقد ارتفعت بنسبة 2.7% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 3358 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها.



العوامل المؤثرة



يرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، منها ضعف الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في زيادة الطلب على الذهب.

وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة، مما أثار عدم استقرار في الأسواق وزيادة المخاوف حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

كما أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مدفعة المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.



شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية العام، حيث ارتفعت بمقدار 1135 جنيها (30%) في السوق المحلي، وبنحو 781 دولار (30%) على مستوى الأوقية العالمية.



التوقعات المستقبلية



تترقب الأسواق خلال الأسبوع القادم بيانات اقتصادية مهمة، مثل مؤشرات مديري المشتريات، وتقرير السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، لتكوين صورة أوضح حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية واتجاه أسعار الذهب.