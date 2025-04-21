محافظ دمياط يشارك أطفال رأس البر تلوين البيض في شم النسيم

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة رأس البر خلال يوم شم النسيم، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس الب،ر والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة والمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



يشارك الأطفال في تلوين بيض شم النسيم

قام المحافظ بمشاركة الأطفال في تلوين بيض شم النسيم وقام بمشاهدة مباريات كرة القدم الشاطئية في راس البر في دمياط وسط أجواء احتفالية بشم النسيم في دمياط.

واستهل "المحافظ" الجولة بتفقد العمل ببوابة رأس البر الشرقية، لمتابعة سير العمل بها ومدى جاهزيتها، لاستقبال رواد المدينة من دمياط والمحافظات المجاورة، حيث شهدت المدينة إقبال كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.



محافظ دمياط يتابع تواجد فرق الإنقاذ البحري

كما تفقد الشواطئ وتابع كافة التجهيزات به من انتشار لفرق الإنقاذ ومتطوعى الهلال الأحمر، وسيارات الإسعاف وكذلك إقامة نقاط لتجميع الأطفال التائهين، وجاهزية الشواطئ المجانية التى تم تحديدها وتوافر الشماسى والكراسي بتلك المساحات بالمجان لرواد المدينة، وكذلك جاهزية وملاعب كرة قدم وكرة طائرة، التى تم اقامتها بالتنسيق بين الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية، وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الفاعليات التى تم تنظيمها على الشواطئ، حيث تواجدت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وقدمت أنشطة مختلفة للأطفال، علاوة على الفاعليات الرياضية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

كما تفقد عدد من المناطق بالمدينة والحدائق، التى لاقت إقبال كبير خلال اليوم، ووجه " المحافظ " التحية إلى جميع المشاركين بتنظيم فاعليات اليوم وتقديم كافة الخدمات على الشواطيء، ووجه الشكر أيضًا إلى الجهات الأمنية، على ما يقدمونه من جهود لتأمين المواطنين.

وخلال تفقده للشاطئ، حرص " المحافظ " على التواصل مع رواد المدينة والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة عملت على إتخاذ عدد من الخطوات لتقديم أفضل الخدمات لزائرى المدينة، وتنظيم منظومة عمل الكافيتريات والسيطرة على أسعار الخدمة بالشاطئ، واتاحة مساحات مجهزة من الشواطئ بالمجان خلال أعياد الربيع وطوال فصل الصيف، حيث أعرب مرتادى الشاطئ عن تقديرهم الكبير لتلك الجهود.

وعلى جانب آخر، تفقد " المحافظ " منطقة اللسان بالمدينة وتابع مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع التطوير الجارى هنالك من خلال شركة المقاولون العرب، وموقف ترميم الفنار، حيث ناقش كافة الخطوات بمرحلة العمل المقبلة للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، لتحقيق التطويل الشامل لتلك المنطقة المهمة بالمدينة.