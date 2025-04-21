إيرادات فيلم "Minecraft" تتخطى تكلفته الإنتاجية بنحو 5 مرات

يواصل فيلم المغامرة “A Minecraft Movie” من بطولة جايسون موموا، حصد إيرادات قياسية بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

إيرادات فيلم A Minecraft Movie

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 720 مليون دولار، جمع منها 344 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و376 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو". في حين قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا.

خلال أحداث الفيلم، ينطلق التنين الشرير (إيندر) في طريقه لتدمير كل شيء، فيدفع الأمر فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين للتعاون معًا في سبيل إنقاذ العالم من الدمار المحتمل.

بداية قوية لفيلم Sinners

أما النجم مايكل بي. جوردان والمخرج رايان كوجلر، يواصلان تحقيق افتتاحية صخمة بشباك التذاكر مجددًا عقب فيلمهما “Black Panther”. حقق فيلم الرعب الجديد "Sinners" إيرادات بلغت 61 مليون دولار، حقق منها 45.6 مليونا في الصالات الأمريكية و15.4 مليونا في السوق الأجنبية.

تدور الأحداث حول شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما في محاولة للابتعاد عن الماضي المظلم وبدء حياة جديدة، ولكن يقع الثنائي في سلسلة من الأحداث المرعبة التي تضع حياتهما على المحك.