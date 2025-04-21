وفد التنسيقية يشارك في جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جولة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي التفقدية إلى محافظة البحر الأحمر، والتي شهدت تفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، علي مدار يومين، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية المناطق الحدودية، وتمكين شبابها من خلال أنشطة وبرامج متنوعة.

وزير الشباب مع الأطفال

وبدأت الجولة بافتتاح أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره ويتفقد مركز شباب حماطه، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وداخل مركز شباب مرسي حميره نفذ الاتحاد المصري للثقافة الرياضية التابع للإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية عدد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة عدد من الشباب والنشء.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب ومؤمن السيد وكريم عبد العاطي وعادل منيب وأدم أبو نعام أعضاء التنسيقية.

دعم المناطق الحدودية

وخلال الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم المناطق الحدودية، وتوفير بيئة تنموية شاملة لشبابها، والعمل على تنفيذ برامج متكاملة تشمل التعليم، الرياضة، والصحة، بما يعزز من قدرات الشباب ويرسّخ قيم الانتماء.

تقديم خدمات متميزة للشباب

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم خدمات متميزة للشباب في هذه المناطق الحيوية، والتي تعد من أبرز المواقع التي تحتاج إلى رعاية خاصة من كافة الجوانب الرياضية والثقافية.

أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية

وشدد "صبحي" على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في تنمية مهارات الشباب، وتوفير بيئة متميزة لهم لتمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في دعم هذه المراكز وتوفير كافة الإمكانيات لها لتكون ملتقى رياضيًا وثقافيًا حقيقيًا.