رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقة المهندس شادي شلبي مدير عام التنمية بالجهاز، والشركات المنفذة لمشروعات اليوم الإثنين، أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والمياه بعدد من الأحياء السكنية القديمة، شملت الجولة الأحياء الحي الأول، والحي السادس.

تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة المرافق القديمة

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز العاشر، أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والتعمير لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة المرافق القديمة، بما يتواكب مع التوسعات العمرانية ويلبي إحتياجات الزيادة السكانية ضمن خطة التنمية المستدامة للرئيس عبدالفتاح السيسي،2030.

وشدد المهندس علاء عبداللاه، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

كما حرص المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على الالتقاء بعدد من المواطنين قاطني الأحياء، حيث استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم عن قرب، ووجّه على الفور بدراسة وحل المشكلات المطروحة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو أحد ركائز تطوير الأداء وتحقيق التنمية المتكاملة.

خدمات المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها باستمرار، بما يرسّخ مفهوم المدن الذكية والتنمية المستدامة.

المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز العاشر

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