محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لاحتفالات المواطنين بشم النسيم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بشكل دائم، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لضمان سرعة التواصل والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو طوارئ، بما يسهم في تأمين الاحتفالات والحفاظ على أمن سلامة المواطنين.

غرفة عمليات لمتابعة احتفالات شم النسيم

وأعلنت محافظ البحيرة عن مواصلة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة، متابعة انتظام سير العمل بكافة القطاعات الخدمية خلال فترة الاحتفالات، حيث تم ومنذ الصباح الباكر التأكد من جاهزية جميع القطاعات، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة، والشواطئ بالمدن الساحلية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها، حيث لم تتلقي غرفة العمليات أي شكاوي خلال الاحتفال بشم النسيم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكدت محافظ البحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، ووقف الإجازات والراحات للأطقم الطبية، مع التأكيد على توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوية الطوارئ، والأمصال، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، ورفع درجة التأهب بمرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وبالإضافة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وكافة السلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ضبطها، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع القطاعات بالمحافظة خلال الاحتفالات، والعمل على توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين، مع التأكيد على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، حالة من الاستقرار والهدوء، وسط توافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ لقضاء أوقات ممتعة وآمنة احتفالًا بأعياد الربيع.

وأعلنت محافظ البحيرة عن تعزيز التواجد الطبي بكافة مناطق التجمعات الجماهيرية، مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى متابعة استمرار العمل بجميع المواقف، والتأكد من توافر وسائل النقل المختلفة وانتظام حركة السير بها، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة المقررة، وتكثيف الحملات المرورية لضمان عدم حدوث أي تزاحم أو تكدسات، بما يساهم في تيسير حركة المواطنين خلال الاحتفالات.



