كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تطلق المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية.. غدًا

تنظم كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، غدًا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا بقاعة الدكتور أحمد شكري، حيث يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من طلاب الكلية، إلى جانب حضور نخبة من الأساتذة والباحثين والمحكمين العلميين.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر.

وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور مروة سمير مقرر المؤتمر.

30 ورقه بحثيه

ويشهد المؤتمر عرض 30 ورقة بحثية متنوعة تغطي مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والصناعات الغذائية، والهندسة الزراعية، كما يتضمن المؤتمر عرض 8 ابتكارات طلابية متميزة، تعكس مدى ما وصل إليه الطلاب من مستوى علمي وتطبيقي يعزز من دور البحث العلمي في خدمة قطاع الزراعة.

خمس متحدثون

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تتشرف اللجنة المنظمة باستضافة خمسة متحدثين متخصصين في مجال الرقمنة وعلاقتها بالزراعة والتنمية، في خطوة تهدف إلى إثراء المناقشات العلمية وتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات

تدعو اللجنة المنظمة جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالبحث العلمي لحضور المؤتمر والمشاركة في مناقشاته البناءة، بما يحقق تبادل الخبرات والأفكار ويعزز من دور كلية الزراعة كمحور فاعل في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.