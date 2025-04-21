تزامنًا مع أعياد الربيع.. طلاب الوادي الجديد يتألقون في نقش اللوحات الفنية المعبرة

أعرب سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تقديره العميق للتفاعل المميز الذي أبداه طلاب الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وذلك خلال مشاركتهم في احتفالات أعياد الربيع من خلال تنفيذ أعمال فنية مبهرة.

إشادة بتفاعل الطلاب وإبداعاتهم الفنية

وجاءت هذه الأعمال تحت إشراف توجيه عام التربية الفنية، حيث أبدع الطلاب في نقش لوحات فنية تنبض بالألوان وتعبر عن روح المناسبة وبهجة الربيع.

دعم مستمر لتشجيع الإبداع وتنمية المواهب

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المشاركات تعكس حرص الطلاب على الاندماج في مختلف الفعاليات والأنشطة التربوية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الفنية وصقل مواهبهم المتعددة.

كما أثنى على مستوى الإبداع الذي ظهر في أعمالهم، مشيدًا بحسهم الفني وقدرتهم على التعبير من خلال الفن التشكيلي.

ووجه "دياب" الشكر والتقدير لجميع الطلاب المشاركين، داعيًا إلى توفير الدعم الكامل لهم، ومتابعة أنشطتهم الفنية بشكل دوري، والعمل على تنمية مواهبهم في بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للإبداع.