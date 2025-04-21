4 خطوط إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مصنع صب خرسانة مترو الإسكندرية

أصدرت وزارتا الصناعة والنقل بيانًا صحفيًا قبل قليل؛ بشأن أبرز المعلومات حول مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية.

إذ يقع المصنع بمنطقة "ميرغم" غرب الإسكندرية ومساحة 150 ألف كم؛ ويُصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

طول الخط الواحد 100 متر



أوضح البيان أن المصنع يُوجد به 4 خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف.

يبلغ طول الخط الواحد 100 متر، ويضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات كما ضم محطة خلط للخرسانة و6 رافعات لنقل الكمرات؛ بالإضافة إلى معمل لاختبار الخرسانة وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.



وتبلغ سعة المصنع لتخزين 350 كمرة ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا، وتتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا، وجارِ حاليًا إنتاج كمرات المشروع تمهيدًا لتركيبها خلال الأيام المقبلة.