احتفالا بأعياد الربيع.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور الجديدة

واصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشاركته المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع، حيث قام بافتتاح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة بحي مصر القديمة.

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال العمل على زيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، وانشاء الحدائق العامة لتكون متنفسًا لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

وتبلغ مساحة الحديقة ٥٠٠٠ م٢، وتعد متنفس أخضر للمنطقة الجنوبية، حيث تخدم أحياء مصر القديمة، والخليفة، ويوجد بها منطقة لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى قاعة صيفية صغيرة للمناسبات.

شهد الافتتاح د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،