قطاع الفنون التشكيلية ينعى الفنان محفوظ صليب

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان التشكيلى الكبير محفوظ صليب، أستاذ التشكيل المجسم بكلية التربية الفنية، بعد رحلة من المعاناة إثر حادث أليم، عن عمر يناهز ٨٢ عاما.

ونعى الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، محفوظ صليب، فى بيان له قائلا: ببالغ الحزن ننعى الأستاذ والفنان القدير محفوظ صليب، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركا بيننا السيرة العطرة التي ستظل في قلوبنا تذكرنا بقيمة ومثل أعلى للمبدع ومربي الأجيال دمث الخلق الوفي لرسالته.

وتابع البيان: خالص التعازي لأسرة الفنان الكبير وكل محبيه وتلامذته ولكل الحركة التشكيلية في فقدها المؤلم.

يقول النقاد عن محفوظ صليب، ان أعماله تميزت بلمسته الحديثة الخاصة، مع الصرحية والجلال بتلك الغنائيات التى تنتمى لأعمق اعماق الروح، فى المصرى القديم وتواصل الحضارات إلى لمسة مختار، بما يعد امتدادا وعلامة فى فن النحت .

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