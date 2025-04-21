سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال سيره في الشارع بالدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدت الى توقف عضلة القلب وذلك حال سيره بالقرب من مقهى بقرية البجلات مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وفاة شاب خلال سيره فى الشارع بقرية البجلات مركز منية النصر:

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية البجلات بسقوط شخص مغشيا عليه ووفاته فى الحال حال سيره فى الشارع .

جرى نقل جثمان المتوفى الى مستشفى منية النصر وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "محمود محسن محمد محمود، 45 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالجبهة نتيجة سقوطه على الأرض".

التقرير الطبي يكشف سر وفاة شاب فجأة خلال سيره فى الشارع:

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدت الى توقف فى عضلة القلب.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا انه حال سير المتوفي بجوار منزله وامام احدى المقاهي بالقرية سقط مغشيا عليه وتوفي فى الحال.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.