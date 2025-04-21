الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق أتوبيس على سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق اتوبيس بالتعدى بالسب على إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" وإيقاف الأتوبيس وإصراره على نزولها منه.

الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها " من ذوى الإحتياجات الخاصة" وبسؤالها قررت أنها حال إستقلالها الأتوبيس "محل الفحص " رفض السائق صعودها من الباب الأمامى وطلب منها الصعود من الباب الخلفى وعند معاتبتها للسائق تعدى عليها بالسب والقذف، كما أمكن تحديد سائق الأتوبيس وبمواجهته قرر أنه طلب من الشاكية الركوب من الباب الخلفى كون الأمامى مخصص لنزول الركاب مما أدى إلى إستيائها وحدوث مشادة كلامية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.