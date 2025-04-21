فرق طبية بالبحيرة تجوب المتنزهات للتوعية خلال الاحتفال بشم النسيم

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة، سلسلة من الأنشطة التوعوية الموسعة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وشهدت الحدائق والمتنزهات، انتشار فرق التثقيف الصحي بمديرية الصحة والإدارات الصحية في الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، بهدف تقديم النصائح والإرشادات حول مخاطر تناول الأسماك المملحة والمدخنة خاصة الفسيخ لما تمثله من تهديد حقيقي بالتعرض لحالات التسمم الغذائي، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة حال إهمال التعامل معه، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها محافظة البحيرة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد واعياد الربيع.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وقائية متكاملة وضعتها المحافظة، تشمل أيضًا حملات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات ووحدات الطوارئ، لضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على إستمرار درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال تلك المناسبة.

وفي أجواء يسودها الفرح والبهجة، شهدت محافظة البحيرة، اليوم، حالة من الاستقرار والهدوء، وسط توافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ لقضاء أوقات ممتعة وآمنة احتفالًا بأعياد الربيع.

وقد تم تعزيز التواجد الطبي بكافة مناطق التجمعات الجماهيرية، مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها، وبالإضافة إلى متابعة استمرار العمل بجميع المواقف، والتأكد من توافر وسائل النقل المختلفة وانتظام حركة السير بها، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة المقررة، وتكثيف الحملات المرورية لضمان عدم حدوث أي تزاحم أو تكدسات، بما يساهم في تيسير حركة المواطنين خلال الاحتفالات.

غرفة عمليات لمتابعة احتفالات شم النسيم في البحيرة

وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على تفعيل الربط الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، وذلك على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والصحية والتموينية والمرورية.

