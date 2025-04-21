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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط شخص من أعلى شجرة خلال جمع التوت فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب شاب بإصابات بالغة بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك جراء سقوطه من أعلى شجرة خلال قيامه بجمع التوت أثناء قضائه عطلة أعياد الربيع وشم النسيم وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

سقوط شخص من أعلى شجرة  خلال جمع التوت فى الدقهلية:

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوصول "مصطفى محمود عبدالحميد، 15 عاما، ومقيم قرية كفر  كفر الشيخ "دائرة المركز" مصاب بارتجاج فى المخ وكسر بالعمود الفقري "إدعاء سقوط من علو".
على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر وبالفحص وسؤال المصاب أكد سقوطه من أعلى شجرة  بالقرب من ترعة الأفندية بإحدى الحقول الزراعية بالقرية خلال قيامه بجمع التوت أثناء تنزهه لقضاء عطلة أعياد الربيع وشم النسيم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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