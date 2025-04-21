ضبط عاطل بالمنوفية لعرضه سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر مواقع التواصل

الإثنين 21/أبريل/2025 - 03:49 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعرض سيارة للبيع، رغم أنها غير مؤهلة للترخيص بسبب التلاعب في أجزائها الجوهرية. وفور رصد الفيديو، باشرت إدارة البحث الجنائي التحريات لتحديد هوية الشخص القائم بالنشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد جهود مكثفة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد المتهم، وهو عاطل يقيم بمحافظة المنوفية، وضبطه وبحوزته السيارة المعروضة في الفيديو.

مكافحة الأنشطة غير القانونية

وبفحص السيارة، تبين أنها خالية من أي بيانات رسمية، وأنها غير صالحة للترخيص نتيجة التلاعب في مكوناتها الأساسية، مما يجعلها غير قانونية للتداول أو الاستخدام. وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه اشترى السيارة من شخص آخر يقيم بمحافظة المنيا، مع علمه المسبق بأنها غير قابلة للترخيص. وجارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات لضبط المورد الرئيسي للسيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة المضبوطة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه العملية في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر. كما شددت الأجهزة الأمنية على مواصلة رصد أي محتوى يروج لأنشطة غير مشروعة، مع التأكيد على أهمية وعي المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه العروض المشبوهة، والإبلاغ الفوري عنها لضمان الحفاظ على الأمن العام.