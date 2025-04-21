مجلس الكنائس العالمي ينعى البابا فرنسيس

قال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي (WCC)، "سيُحزن رحيل البابا فرنسيس العالم بأسره، ولا سيما بين حلفائه ومعجبيه الكثر في حركة الوحدة المسيحية وفي زمالة مجلس الكنائس العالمي حول العالم، لقد كانت حبريته هدية عظيمة لحركة الوحدة المسيحية، وكان شريكًا مخلصًا في جهودنا نحو وحدة المسيحيين والمصالحة، وصوتًا نبويًا من أجل السلام، والبيئة، والعدالة في كل مكان."

لقد ترك اليسوعي الأرجنتيني، الذي انتُخب في عام 2013، بصمات عميقة على الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين في جميع أنحاء العالم من خلال المبادرات الرئيسية والمعالم البارزة لحبريته: فاحتضانه الواسع لجميع الأشخاص في "كنيسة الفقراء، من أجل الفقراء"، التي تمثل "مستشفىً ميدانيًا" لشفاء المرضى والضعفاء، ودعمه القوي والمميز للرسالة المسيحية باعتبارها مرافقة للمهمشين، وخدمته التي تمحورت حول "الرحمة" أو التعاطف مع الجميع.

وكان فرنسيس من أبرز المدافعين عن مواجهة تغيّر المناخ وما ينجم عنه من مظالم، إلى جانب انتقاده الشديد للرأسمالية العالمية وعدم المساواة الاقتصادية، وعلى الصعيد الدولي، رفع صوته دعماً للمهاجرين واللاجئين والضحايا من ضحايا الاتجار بالبشر، وسعى للتواصل والتعاون القوي مع المبادرات الأخوية بين المسلمين والمسيحيين، كما عارض الحرب بشدة، واصفًا جميع أشكالها بأنها "جريمة ضد الإنسانية."

أما داخل الفاتيكان، فقد عمل على إصلاح الكوريا الرومانية والمالية الفاتيكانية، وعيّن أساقفة من بلدان مهمشة، ورفع نساءً إلى أعلى مراتب الإدارات الفاتيكانية.

مدافع مخلص عن الوحدة المسيحية

لقد أثبت فرنسيس أيضًا أنه بطل في التعاون المسكوني (الكنسي). فقد دعا إلى "تفويض" مشترك لنشر الإنجيل بطريقة مسكونية. وعمل على ترسيخ شراكات قوية بين برامج مجلس الكنائس العالمي الرئيسية والدوائر المقابلة لها في الفاتيكان، مما ضمن تعاونًا مسكونيًا عميقًا بشأن قضايا مثل الحوار المسكوني، والعدالة المناخية، والحوار والتعاون بين الأديان، والدفاع عن وخدمة المهاجرين.

وفي نفس السياق قال الأسقف الدكتور هاينريش بيدفورد-شتروهم، رئيس اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي:"لقد تميزت خدمة وقيادة البابا فرنسيس بانفتاح مسكوني وتعاون حيوي منذ البداية. في جوهرها، كان الإنجيل، وحضور المسيح والروح في الكنيسة، وضرورة التعاطف والرحمة تجاه جميع إخوتنا وأخواتنا. لم يرَ مهمته كحارسٍ لمجرد حقائق مجردة، بل كمُيسر ومُعزّز للعلاقات.

وقد جسّد في نفسه المحبة التي كان يكرز بها باسم يسوع المسيح. وفي لقاءاتي العديدة معه، كنت دائمًا أشعر بـ 'مسكونية القلب' التي تحدث عنها مجلس الكنائس العالمي في وثيقة الوحدة التي صدرت في الجمعية العامة بكارلسروه 2022. وبفضل التزامه القوي تجاه اللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة، كان شاهدًا حقيقيًا لمحبة المسيح. إننا نشارك هذا الإيمان العميق، ونستلهم من شهادته، وفي ذكراه، نتعهد بمواصلة عملنا في الإيمان النشط من أجل العدالة والمصالحة والوحدة."

في عام 2016، زار البابا فرنسيس مدينة لوند في السويد للمشاركة في إحياء ذكرى مرور 500 عام على الإصلاح البروتستانتي بالتعاون مع الاتحاد اللوثري العالمي. وكانت هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها قائد كاثوليكي بروما مع ممثلين عن الاتحاد اللوثري لإحياء ذكرى الإصلاح.

كما أبرزت زيارته الفريدة والمليئة بالفرح لمجلس الكنائس العالمي، والمركز المسكوني، والمعهد المسكوني في بوسي عام 2018 التزامه بالتعاون المسكوني والرسالة المشتركة.

وخلال احتفاله بالذكرى السبعين لتأسيس مجلس الكنائس العالمي وموهبته المسكونية، قال البابا هناك:"نحن ورثة الإيمان والمحبة والرجاء لأولئك الذين، بقوة الإنجيل غير العنيفة، وجدوا الشجاعة لتغيير مسار التاريخ، وهو التاريخ الذي أدى بنا إلى عدم الثقة المتبادل والتباعد، وساهم بذلك في دوامة جهنمية من الانقسام المستمر. وبفضل الروح القدس، الذي يُلهم ويقود مسيرة المسكونية، قد تغيّر الاتجاه وتم تعبيد طريق لا رجعة فيه، طريق شركة مصالحة تهدف إلى إظهار الأخوة بشكل ملموس، وهي الأخوة التي توحّد المؤمنين حتى الآن."

لقد كانت الوزارات التعاونية والخدمة التشاركية (الشمّاسية) الشكل الذي اختاره فرنسيس للمسكونية، حيث وحّد الكنائس كعوامل مصالحة في العالم، وكما قال في عرضه أمام مجلس الكنائس العالمي عام 2018: "فلنسأل أنفسنا: ماذا يمكننا أن نفعل معًا؟ إذا كان من الممكن تنفيذ شكل معين من أشكال الخدمة، فلماذا لا نخطط له وننفذه معًا، وبهذا نبدأ في اختبار أخوّة أعمق في ممارسة المحبة العملية؟

فرنسيس صاعقة التغيير

على الرغم من شعبيته الجارفة في العديد من الدول حول العالم، أثار البابا فرنسيس جدلاً واسعاً بسبب نهجه الرعوي العملي في التعامل مع قضايا مثل الترحيب بالمثليين والمثليات - "من أنا لأحكم؟" - والترحيب بالمطلقين في الكنيسة مجددًا، وتقييد الاحتفال بالقداس اللاتيني، وفتح أعلى المناصب في الفاتيكان أمام النساء.

وقد وجهت له أقلية صغيرة لكنها شديدة الصوت، وخصوصاً في الولايات المتحدة، انتقادات لاذعة، معتبرين أن ما قام به هو تهاون أو حتى خيانة للتعاليم الكاثوليكية التقليدية، ووجدوا بعض الحلفاء لهم داخل التسلسل الهرمي الكنسي. وقارنوه بسلفيه يوحنا بولس الثاني وبندكتوس السادس عشر ونهجهما المحافظ في السياسة والرعاية الرعوية.

ومع ذلك، وعلى عكس ما توقعه الكثيرون، تمسك البابا فرنسيس بالتعليم الكاثوليكي في أمور مثل الإجهاض ومنع الحمل، وعدم رسامة النساء للكهنوت أو الشماسية، ومعارضته لـ"نظرية النوع الاجتماعي".

وقال بيلاي: "قد تكون كلماته وأفعاله في بعض الأمور قد أحبطت وأقلقت بعض الناس، لكن شجاعته وقيادته تحظى بالتقدير بالتأكيد. قدرته على قول الحقيقة للسلطة والتعبير عن مواقفه السياسية قد أثارت بعض الحواجب، لكن الشهادة النبوية هي نعمة في الأوساط المسكونية".

إرث فرنسيس

وُلد خورخي ماريو برغوليو في بوينس آيرس في 17 ديسمبر 1936، وهو ابن لمهاجرين إيطاليين. انضم إلى الرهبنة اليسوعية عام 1958 ورُسم كاهنًا في عام 1969. لاحقًا قام بالتدريس الجامعي، وخدم ست سنوات كقائد إقليمي لليسوعيين، وعمل في الإدارة الأكاديمية والكنسية.

وفي 20 مايو 1992، عينه البابا يوحنا بولس الثاني أسقفًا فخريًا على "أوكا" ومساعدًا لأبرشية بوينس آيرس. وفي عام 1998 أصبح رئيس أساقفة بوينس آيرس وأول بطريرك للأرجنتين.

قال البابا فرنسيس أكثر من مرة: "شعبي فقير، وأنا واحد منهم"، مفسرًا قراره بالعيش في شقة وطهي طعامه بنفسه. وقد تأثر بشدة بمقررات المجمع الفاتيكاني الثاني وبمبدأ "الانحياز للفقراء" الذي تروج له لاهوت التحرير.

وقد طبع أسلوب حياته الزاهد وتنقلاته بوسائل النقل العام وقربه من الفقراء خدمته في الأرجنتين، ولاحقًا شكلت أساسًا لنهجه في البابوية بعد انتخابه في 13 مارس 2013.

وخلال السنوات، التقى الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي بالبابا فرنسيس أربع مرات. ويتذكر بيلاي: "في أحد لقاءاتي الشخصية معه، تحدثنا عن وحدة المسيحيين. قلت له إن مجلس الكنائس العالمي يقدر كلماته لنا عام 2018، عندما زارنا في بوسي، حين قال إن علينا أن نواصل ’المشي معًا، الصلاة معًا، والعمل معًا‘. قلت له إن هذه كلمات جميلة، لكن ’ألا تعتقد أن الوقت قد حان لنمسك بأيدي بعضنا البعض ونحن نمشي، حتى نظهر وحدة مسيحية مرئية؟‘ فابتسم ولوّح بإصبعه قائلاً: ’أعجبني ذلك، أعجبني ذلك‘. وما أتذكره أكثر في كل لقاء كان كلماته الأخيرة وهو يصافحني: ’أرجوك، صلِّ من أجلي‘".

وقال بيلاي: "ربما تتجلى أعمق بصائر البابا فرنسيس في موضوعات رسائله البابوية الرئيسة وحثه الرسولي: فرح الإنجيل، فرح الحب داخل العائلة، نور الإيمان بالمسيح، ضرورة العناية ببيتنا المشترك — الأرض، وأهمية الرحمة والسلام. هذه بالضبط هي ما يمكننا كمسيحيين أن نقدمه لعالم جريح لإشعال شرارة التحول الشخصي والاجتماعي، ورعاية ملكوت الله بيننا. لقد كنا مباركين بقيادته المسكونية والرعوية، وليس لدينا إلا الامتنان لله من أجل حياته وخدمته. فليسترح في أحضان الله ونحن نواصل استلهام عملنا من إرثه".

نقدم الشكر لله على هذا القائد الخادم الرائع والشجاع، ونسأل سلام الله وعزاءه على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وكل من تأثروا في هذا الوقت من الحزن والفقد. ونصلي أيضًا أن يمنحهم الله الحكمة والإرشاد بينما يشرعون في عملية انتخاب بابا جديد، "طوبى للحزانى، لأنهم سيتعزون."