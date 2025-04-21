ضبط عاطلين ببني سويف لاتجارهما بالأسلحة النارية غير المرخصة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف نشاط إجرامي خطير يتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة. وأكدت التحريات قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بمزاولة هذا النشاط الإجرامي، حيث اتخذا من مسكنهما وكرًا لتخزين وبيع الأسلحة.

قوات الأمن تضبط المتهمين

بعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مداهمة استهدفت المتهمين، وأسفرت العملية عن ضبطهما. وخلال التفتيش، عُثر بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 6 بنادق خرطوش، و3 أسلحة نارية محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المتنوعة الأعيرة. وتمثل هذه الكمية خطرًا كبيرًا على الأمن العام، حيث كان المتهمان يروجان لهذه الأسلحة في السوق السوداء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانا يديران شبكة صغيرة لتوزيع الأسلحة، مستغلين موقعهما الجغرافي للوصول إلى عملاء محتملين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. كما تم التحفظ على المضبوطات لفحصها وتسجيلها كجزء من الإجراءات القضائية.

جهود وزارة الداخلية

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار. وأكدت الجهات الأمنية عزمها على مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، مع التشديد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تعزيز الأمن العام.