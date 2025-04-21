تقدر بـ420 مليون جنيه.. ماذا تم ضبطه في قضية المنتجة سارة خليفة؟.. شاهد

الإثنين 21/أبريل/2025 - 03:44 م

تصدر اسم المنتجة الفنية سارة خليفة محركات البحث؛ ليس لارتباطها بلاعب كرة قدم شهير ولكن بسبب تورطها وآخرين في قضية مخدرات كبيرة واتهامها بتصنيع "حشيش الصناعي" وضبط 200 كيلو مخدر بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وهي واحدة من أكبر قضايا المخدرات خاصة وأن الحشيش يتم تصنيعه داخل معامل سرية بشقق في أحياء راقية بالقاهرة. إلى جانب ارتباط المتهمون في هذه القضية بشخصيات معروفة.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المتهمين بدأوا في جلب المواد الخام الخاصة بتصنيع المخدرات والقيام بتصنيعها داخل البلاد في شقق سكنية وتحويلها إلى معامل سرية لخلط وتجهيز المواد المخدرة.

النيابة العامة قررت حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت جهات التحقيق وبسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة؛ وأمرت بالتحفظ على كمية المخدرات المضبوطة مع المتهمين.

تضمن الأحراز المضبوطة في قضية سارة خليفة (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية -5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي - وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه).