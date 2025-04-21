محافظة الجيزة توزّع أكياسًا بلاستيكية مجانًا على روّاد الحدائق والمتنزهات لجمع المخلفات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انه في إطار جهود الحفاظ على النظافة العامة وزّعت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل أكياس قمامة مجانًا على روّاد الحدائق العامة والمتنزهات لا سيما في المناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة الأمر وذلك لتسهيل عملية جمع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي في شبرامنت.

الجيزة.. دفع فرق العمل في قطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة شم النسيم

ووجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بدفع فرق العمل في قطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة شم النسيم لبدء أعمال تهذيب الأشجار والنباتات وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطى في الشوارع والميادين، لاستعادة مظهرها الجمالي.