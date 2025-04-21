ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. احتفال المصريين بشم النسيم من داخل حديقة الميريلاند

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز" من حديقة الميريلاند، إنه منذ الساعة التاسعة صباحًا بدأ توافد المواطنين إلى الحديقة، التي تتميز بمساحات خضراء شاسعة وأشجار كثيفة، ما يوفر أجواء مثالية للاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم.

وأضاف "صبري"، في تصريحات مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحديقة خصصت مناطق ترفيهية للأطفال وأماكن للكافيهات والمطاعم لتلبية احتياجات الزوار.

 كما لاحظ كريم أن العديد من الأسر قامت بالتجمع في الحديقة، حيث اصطحبوا معهم الأطعمة التقليدية التي تُعد جزءًا من طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم، مثل الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى تلوين البيض، وهي تقاليد يرتبط بها المصريون منذ العصور القديمة.

وتابع، أن حديقة الميريلاند حرصت على توفير تذاكر مخفضة للدخول، وأن الأجواء تتسم بالهدوء والفرح، حيث يحرص الزوار على الاستمتاع بالطبيعة والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، مؤكدًا، أن الحديقة ستظل مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً، لتتيح للجميع فرصة الاستمتاع بيوم عيد الربيع.

حديقة الميرلاند احتفالات شم النسيم عيد شم النسيم