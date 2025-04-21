بالفيديو.. احتفال المصريين بشم النسيم من داخل حديقة الميريلاند

قال كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز" من حديقة الميريلاند، إنه منذ الساعة التاسعة صباحًا بدأ توافد المواطنين إلى الحديقة، التي تتميز بمساحات خضراء شاسعة وأشجار كثيفة، ما يوفر أجواء مثالية للاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم.

وأضاف "صبري"، في تصريحات مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحديقة خصصت مناطق ترفيهية للأطفال وأماكن للكافيهات والمطاعم لتلبية احتياجات الزوار.

كما لاحظ كريم أن العديد من الأسر قامت بالتجمع في الحديقة، حيث اصطحبوا معهم الأطعمة التقليدية التي تُعد جزءًا من طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم، مثل الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى تلوين البيض، وهي تقاليد يرتبط بها المصريون منذ العصور القديمة.

وتابع، أن حديقة الميريلاند حرصت على توفير تذاكر مخفضة للدخول، وأن الأجواء تتسم بالهدوء والفرح، حيث يحرص الزوار على الاستمتاع بالطبيعة والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، مؤكدًا، أن الحديقة ستظل مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً، لتتيح للجميع فرصة الاستمتاع بيوم عيد الربيع.