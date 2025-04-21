محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء وحدة طب أسرة ورصف تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنشاء وحدة لطب الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير خدمة طبية للمواطنين هناك وتيسير تلقيها في أماكنهم.

رصف المحور الرئيسي لتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مدينة جمصة بمتابعة رصف المحور الرئيسي بتقسيم 15 مايو بالتنسيق مع مديرية الطرق، وادراجه على أولويات تنفيذ مشروعات الطرق بجمصه خلال الفترة المقبلة.

رفع الرمال والأتربة الزائد بمنطقة شاطئ 15 مايو

كذلك وجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين مجلس مدينة جمصه والجهات المعنية ذات الاختصاص لنقل الرمال والأتربة الزائدة على منطقة الشاطئ، إلى منطقة البرك والمستنقعات ومناطق المياه الجوفية في 15 مايو وغيرها وذلك لاستغلال هذه المساحات وتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تصب في صالح المواطنين.

تنفيذ مشروع Wave خلال شهر للمساعدة في الترويج لمدينة جمصة:

كما وجه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة بمتابعة وسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع Wave خلال شهر للمساعدة في الترويج للمدينة، وجذب مزيد من الزوار والمصيفين ورفع حركة الرواج بالمدينة والإقبال عليها سواء في العطلات الرسمية أو الأعياد وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها.