احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين ويتفقد الحدائق والمتنزهات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، وللتأكد من توافر سبل الراحة للمترددين عليها، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها؛ حيث رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد جبر معاون المحافظ ، ومسؤولو الحدائق والإشغالات بالوحدة المحلية.

محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بأعياد شم النسيم والربيع خلال تفقده الحدائق والمتنزهات

وحرص المحافظ على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالحدائق والمتنزهات العامة،والتي تشهد إقبالًا من مختلف الفئات والأعمار من الأسر والشباب والأطفال ممن توافدوا منذ الصباح،للاحتفال بشم النسيم رغم حرارة الجو ،مقدما التهنئة للمواطنين، وقد استمع لمطالبهم و اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة وغيرها من الخدمات والمطالب والتي وجه مكتبه بتسجيلها لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل لها .

ونوه محافظ بني سويف عن توجيهاته لمديري مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة،ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، موجها بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بالوحدات المحلية لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.