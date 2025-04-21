وسائل إعلام إيطالية تكشف أسباب وفاة البابا فرنسيس

أفادت وسائل إعلام إيطالية بوفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن عمر يناهز 88 عاماً، إثر تعرضه لسكتة دماغية مفاجئة.

صحيفة “لا ريبوبليكا” تنقل تفاصيل من داخل المستشفى

نشرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية تصريحات عن أطباء من مستشفى “جيميلي” في روما، حيث كان البابا يتلقى الرعاية الطبية، أفادوا فيها بأن الوفاة حدثت أثناء نومه نتيجة سكتة دماغية.

مشاكل التنفس لم تكن السبب الرئيسي

وبحسب الأطباء، فإن المشاكل التنفسية التي عانى منها البابا مؤخراً نتيجة إصابته بالتهاب رئوي لم تكن السبب المباشر في الوفاة. وأكدوا أن البابا “رقد بسلام” خلال نومه.