أعياد شم النسيم.. تحرير محاضر والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم،تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد بالإشارة إلى تنفيذ حملات رقابة موسعة شملت عدد من المنشآت الغذائية،ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، أسفرت عن تحرير محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن التحفظ على 44 كجم مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية، كما تم رصد منشأة تعمل بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع حيالها.

صحة بني سويف :تحرير محاضر والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

وياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم .

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية ، الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية المعنيين.