الكشف على 1500 حالة بقافلة بيطرية مجانية لجامعة المنوفية بقرية البتانون

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة قافلة طبية بيطرية مجانية للوحدة البيطرية بالبتانون تحت إشراف الدكتور صبحي شرف وبالتعاون مع كلية الطب البيطري بالجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد الفيومي عميد الكلية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية وإدارة مركز بالبتانون والأطباء البيطريين بالوحدة ،نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية.

قوافل الجامعة

أكد الدكتور احمد القاصد أن قوافل الجامعة البيطرية تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع ، حيث تحرص علي توجيه القوافل المتكاملة إلي القرى الأكثر والمناطق الأكثر إحتياجا ًا، وتنظيم قوافل بيطرية بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال الفحص المجاني للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين لزيادة الوعي وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن القافلة الطبية البيطرية ضمت كوادر طبية متميزة من الأطباء البيطريين بالجامعة و بالوحدة البيطرية، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لتدريب طلاب الجامعة على الحالات الإكلينيكية الحقلية ،مؤكداً أن القوافل الطبية البيطرية تعد فرصة حقيقية للطلاب للاتصال المباشر بالأطراف المجتمعية لإكسابه خبرات حقيقية تنمى قدراته فى التعامل مع المجتمع بعد التخرج وبداية الحياة العملية.

الكشف على 1500 حالة طيور

وأشار الدكتور صبحي شرف أن القافلة قامت بالكشف على( 1500) حالة طيور ، حيث تم فحص لعدد (60 ) حالة باطنة وامراض معدية كما تم عمل فحص السونار لعدد( 100) حالة من الحيوانات وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا، وذلك تخفيفاً عن كاهل المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.تدريب الطلاب وتاهيلهم

شارك في اعمال القافلة الدكتور السيد جليلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما ضمت القافلة عددا من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأقسام الإكلينيكية، وطلاب وطالبات كلية الطب البيطري جامعة المنوفية وذلك لإكسابهم المهارات الحقلية تحقيقًا لرسالة الكلية في تدريب طلابها لتأهيلهم لسوق العمل من خلال الكشف وعلاج مختلف الحيوانات والدواجن عملياً على ١٥٠٠ حالة في قافلة بيطرية مجانية لجامعة المنوفية بقرية البتانون.

ونظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة قافلة طبية بيطرية مجانية للوحدة البيطرية بالبتانون تحت إشراف الدكتور صبحي شرف وبالتعاون مع كلية الطب البيطري بالجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد الفيومي عميد الكلية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية وإدارة مركز بالبتانون والأطباء البيطريين بالوحدة ،نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية.

وأكد الدكتور احمد القاصد أن قوافل الجامعة البيطرية تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع ، حيث تحرص علي توجيه القوافل المتكاملة إلي القرى الأكثر والمناطق الأكثر إحتياجا ًا، وتنظيم قوافل بيطرية بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال الفحص المجاني للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين لزيادة الوعي وزيادة الإنتاج،. مضيفاً أن القافلة الطبية البيطرية ضمت كوادر طبية متميزة من الأطباء البيطريين بالجامعة و بالوحدة البيطرية، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لتدريب طلاب الجامعة على الحالات الإكلينيكية الحقلية ،مؤكداً أن القوافل الطبية البيطرية تعد فرصة حقيقية للطلاب للاتصال المباشر بالأطراف المجتمعية لإكسابه خبرات حقيقية تنمى قدراته فى التعامل مع المجتمع بعد التخرج وبداية الحياة العملية

وأشار الدكتور صبحي شرف أن القافلة قامت بالكشف على( 1500) حالة طيور ، حيث تم فحص لعدد (60 ) حالة باطنة وامراض معدية كما تم عمل فحص السونار لعدد( 100) حالة من الحيوانات وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا، وذلك تخفيفاً عن كاهل المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

وشارك في أعمال القافلة الدكتور السيد جليلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما ضمت القافلة عددا من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأقسام الإكلينيكية، وطلاب وطالبات كلية الطب البيطري جامعة المنوفية وذلك لإكسابهم المهارات الحقلية تحقيقًا لرسالة الكلية في تدريب طلابها لتأهيلهم لسوق العمل من خلال الكشف وعلاج مختلف الحيوانات والدواجن عمليًا.