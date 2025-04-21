بـ81 فرقة طوارئ.. الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات شم النسيم

يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين وتنظيم احتفالات شم النسيم، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار 81 فرقة استجابة أثناء الطوارئ تضم مئات المتطوعين، بالحدائق العامة، الأندية، الشواطئ، وغيرها من أماكن التنزه والاحتفال على مستوى الجمهورية.

تأمين احتفالات شم النسيم

وتستعد فرق الهلال الأحمر المصري للمشاركة في احتفالات شم النسيم، وفق خطة الجمعية لتأمين الاحتفالات والتجمعات الكُبرى والتواجد وسط الحشود من خلال فرق مُدربة على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وقامت غرفة العمليات المركزية للطوارئ، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصرى لتأمين احتفالات عيد شم النسيم والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، منذ الصباح الباكر، في الأماكن المحددة لخطة التأمين.

فرق الهلال الأحمر في الحدائق العامة

وتنتشر فرق الهلال في الحدائق العامة، والأندية، والشواطئ والكورنيش، بمحافظات: القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا.

الخط الساخن للهلال الأحمر

ويمكن للمواطنين في حالة الطوارئ أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية التوجه إلى نقطة تمركز الهلال بمكان الاحتفال، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( ١٥٣٢٢)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ( https://www.facebook.com/share/18fCe4BJGR/) ، هذا إلى جانب انتشار فرق الهلال بأماكن التأمين خلال ساعات الاحتفال على مدار اليوم.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، معربًا عن خالص تمنياته لهم بعيد ربيع سعيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.